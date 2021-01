Di Francesco: “Sottil in difficoltà? Deve continuare il suo percorso di crescita, è normali avere alti e bassi a quell’età”

In conferenza stampa ha parlato anche Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, in particolare su Sottil, il giovane esterno in prestito dalla Fiorentina: “È normale che ci siano degli alti e bassi per i giovani, non tutti i calciatori possono essere al massimo: l’importante è che la squadra possa reggere se ci sono 2-3 giocatori in difficoltà, il problema è se ce ne sono 4 o 5. Riccardo deve continuare il suo percorso, deve ancora migliorare in fase difensiva. Ricordate che questa sui giovani è una filosofia condivisa con la società. È normale attraversare queste fasi”.

