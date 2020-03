Di Gennaro a FN: “In estate la Fiorentina prenderà un attaccante da venti gol. Insieme a un centrocampista e a un difensore forti, è quello che serve per tornare in Europa”

Sempre nel corso della sua intervista a Fiorentinanews.com, l’ex giocatore viola Antonio Di Gennaro ha commentato anche la situazione relativa agli attaccanti, partendo da Vlahovic e Cutrone fino a parlare del mercato:

La Fiorentina ha in casa due giovani molto promettenti come Vlahovic e Cutrone, ma in città si sente un po’ la mancanza di un vero bomber: pensa che nel mercato estivo potrà arrivare?

“Commisso ha sempre dichiarato di voler creare una squadra che possa competere a livello europeo. E’ quindi fuori dubbio che per raggiungere questo obiettivo ci sia bisogno di un attaccante da 20/25 gol. Poi senz’altro la base è buona, con Vlahovic e Cutrone che hanno un grande futuro anche se il secondo lo vedo più come una carta da giocare a partita in corso. In ogni caso, leggendo le dichiarazioni di Commisso, penso che in estate si andrà a cercare un attaccante di alto livello”.

Si aspetta quindi un mercato scoppiettante da parte della Fiorentina…

“Sono sicuro che la società stia già preparando la prossima stagione. Sarà un mercato particolare, magari ritardato per via del coronavirus, ma ciò non fermerà i piani di Commisso. Ha già investito tanto tra centro sportivo e sessione di gennaio, dove ricordiamolo la Fiorentina ha fatto una campagna acquisti di ottimo livello. Attaccante da venti gol, centrocampista forte e difensore di livello: questo è ciò che serve per puntare all’Europa”.