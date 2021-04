Di Gennaro: “Amrabat non è un regista e gioca in una squadra che va piano. La Fiorentina contro il Verona dovrà giocare su ritmi altissimi”

L’ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato così a Toscana Tv: “Non penso che Juric avrà il dente avvelenato. Anzi, lui lo ha solo quando non vince le partite. Quest’anno ci sono state tante spese a “babbo morto”, a Firenze compreso. Tanti soldi spesi per la pandemia purtroppo tra tamponi e accessori medici. Amrabat? E’ un calciatore che non può giocare regista. Non ha proprio i tempi del ruolo. Poi è nel contesto di una squadra che va piano. La Fiorentina rischia contro il Verona, i viola dovranno giocare a ritmi altissimi”.