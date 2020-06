Di Gennaro: “Caro Chiesa, resta a Firenze: il progetto è ambizioso. Quando se ne andrà, lo vedo in futuro in Premier League”

L’ex calciatore della Fiorentina e opinionista Rai Antonio Di Gennaro ha parlato del futuro di Federico Chiesa in una lunga intervista concessa al Brivido Sportivo: “Consiglio a Chiesa di restare alla Fiorentina con convinzione. Come progetto, quello dei viola è in prospettiva uno dei migliori del calcio italiano. La crisi dovuta all’emergenza sanitaria non sembra aver coinvolto la Fiorentina grazie ad una società solida, forte e ambiziosa. Fossi Federico, non ci penserei due volte a rimanere a Firenze. Ha solo 22 anni ed ha tanto tempo di fronte e se proprio un giorno deciderà di cambiare gli consiglio la Premier League. Secondo me lui è un giocatore ideale per il calcio inglese ha tutto per imporsi in quel palcoscenico”.

0 0 vote Article Rating