Di Gennaro: “Chiesa alla Fiorentina non era perfetto nelle scelte, alla Juventus è migliorato. La squadra di Prandelli adesso lotta per non retrocedere”

L’ex centrocampista Antonio Di Gennaro, ha parlato a TMW Radio partendo dalla sconfitta di ieri sera della Juventus: “Per fortuna che ha segnato Chiesa, anche se ricordo con Allegri quando riuscirono a rimontare il 2-0 dell’Atletico Madrid. La Juventus ieri sera non ha giocato da Juve, e l’infortunio di Chiellini può pesare. Il Porto è un avversario organizzato ma non trascendentale, credo che questo gol di Chiesa faccia sperare ma la prestazione è da rivedere. C’è l’obbligo pure di dover rientrare in campionato”.

A Firenze c’era pure chi lo criticava.

“Ancora non era perfetto nelle scelte, e ci si soffermava sul fatto che non facesse il salto di qualità. Oggi è migliorato, anche se non gioca sempre”.

Lo Spezia è uno spartiacque, per la Fiorentina?

“Sì, ora arriveranno altre squadre in lotta per salvarsi. La vittoria all’Allianz Stadium è stata più che fondamentale, immaginarsi dove sarebbe oggi. Con la Sampdoria hanno giocato bene, ma la differenza sta nel fatto che Ranieri i cambi li aveva, Prandelli no. Giustamente il tecnico ha ricordato che la lotta è quella per non retrocedere”.