Di Gennaro: “Chiesa? Doveva segnare. Un attaccante in questo tipo di occasioni dovrebbe essere più decisivo e non fallire”

Antonio Di Gennaro ha parlato così a Lady Radio del pareggio di ieri contro il Bologna da parte dei viola: “La squadra deve ritrovarsi uno step alla volta. Intanto ha ritrovato il gusto di lottare e ieri in campo si è visto. E’ vero che ha prodotto poco gioco, ma ha anche concesso pochissimo al Bologna. La Fiorentina doveva sfruttare meglio l’occasione avuta sulla ripartenza di Chiesa. Lì doveva fare gol, metterla dentro. Un attaccante in questo tipo di occasioni dovrebbe essere più decisivo e non fallire”.