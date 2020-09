Di Gennaro: “Chiesa probabilmente non giocherebbe nell’Inter e dovrebbe conquistarsi il posto alla Juventus. Nessuno darà 70 milioni alla Fiorentina”

L’ex calciatore della Fiorentina e opinionista Antonio Di Gennaro a TMW ha parlato così di Federico Chiesa: “Per le caratteristiche mostrate in questi anni, è un esterno che deve giocare a sinistra in un 4-3-3, oppure a tutta fascia nel 3-5-2 come quello di Iachini. Se va all’Inter, gioca? Non credo. Alla Juventus? Deve conquistarselo il posto… Al Milan idem. In alcuni aspetti Chiesa deve migliorare: nella scelta della giocata, nello stare in campo. Chiesa è uno che dribbla, sì, ma non nello spazio: lui si lancia avanti il pallone, non è come fanno Cuadrado e Douglas Costa. Troppo spesso torna indietro. Se rimanesse a Firenze potrebbe essere in una bella squadra, ma anche Iachini dovrà capire per bene il suo ruolo. Le dinamiche sul rinnovo le gestisce il padre, penso però che prendere 70-80 milioni, oggi, sia molto difficile”.

0 0 vote Article Rating