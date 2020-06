Di Gennaro: “Commisso dovrebbe essere una manna dal cielo per la Fiorentina. E non gli fanno fare lo stadio?”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “E’ una presa di posizione importante quella dei tifosi viola, ribadita anche dal presidente della Confcommercio di Firenze. Con il nuovo stadio si possono comprare giocatori più forti e dare ingaggi maggiori, oltre a dare tutt’altro volto al brand della società. Queste sono le basi per puntare in alto. Il Centro Sportivo l’ha comprato subito e verrà una cosa meravigliosa; a gennaio ha fatto una campagna acquisti faraonica. E non gli fanno fare lo stadio? E’ tutta colpa della burocrazia italiana, da sempre un ostacolo per chi vuole investire. Firenze ha bisogno di uno stadio, questo è evidente. Commisso dovrebbe essere una manna non solo per la Fiorentina, ma per tutto il mondo del calcio. Wembley, che era un tempio, l’hanno buttato giù e subito rifatto”.

