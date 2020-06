Di Gennaro: “Commisso una manna dal cielo per la Fiorentina, ma potrebbe stufarsi. Chiesa è un falso problema”

L’ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, Antonio Di Gennaro, si esprime così a Lady Radio: “Lo stadio? Mi sembra allucinante, ma ormai non mi meraviglio di niente. Commisso è una manna dal cielo, non solo per la Fiorentina ma per il calcio Italiano. Vuole fare cose importanti ed è normale che se non assecondano le sue richieste, è destinato a stufarsi. Se non capiamo che dobbiamo cambiare registro, a maggior ragione dopo l’emergenza Coronavirus, ci facciamo del male da soli. Il tycoon americano ha investito 300 milioni di euro in un anno e lo stadio è il passo finale: ha le ambizioni di fare qualcosa di grande e Firenze se lo merita. Hanno abbattuto Wembley a Londra e lo hanno rifatto da capo, qua invece siamo prigionieri di questo sistema che è difficile da sradicare. Chiesa? E’ un falso problema, deve ancora arrivare al meglio di sé. Se vuole rimanere può farlo, il progetto della Fiorentina è tra i più allettanti in Europa. Altrimenti, la sua cessione porterà tanti soldi che poi verranno reinvestiti nel mercato in entrata. Con 70-80 milioni gli uomini di mercato potrebbero portare a Firenze giocatori forti”.

