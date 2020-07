Di Gennaro: “De Rossi? Diventerà un grande allenatore. A quelle cifre Chiesa via subito”

L’ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: “Il Parma è una squadra aggressiva che gioca un buon calcio: nella ripresa la Fiorentina ha avuto tante occasioni come contro la Lazio, deve trovare il modo di essere più cinica. Iachini ha fatto molti cambi, per certi versi anche sorprendenti: ha badato al momento, lasciando fuori giocatori del calibro di Castrovilli e Chiesa. La cosa più importante è aver vinto e aver fatto una partita quadrata. La situazione, adesso, è più serena visto che il Lecce è indietro nove punti. De Rossi? Voci del genere non fanno bene a nessuno, l’obiettivo è finire bene il campionato e solo dopo pensare al futuro. L’ex Roma potrebbe essere una scelta intrigante, ma anche pericolosa: sono convinto che diventerà un grande allenatore. Il migliore in campo per me è stato Venuti: ha procurato il primo calcio di rigore e ha sfiorato un gol da cineteca. Chiesa? A quelle cifre (70-80 milioni di euro) si dà via subito, anche perché deve fare ancora l’ultimo miglioramento e migliorare negli ultimi metri”.

