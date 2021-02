Di Gennaro: “Dobbiamo ancora capire cosa voglia fare questa Fiorentina da grande. L’inghippo nato con la scelta dell’allenatore e Chiesa e Sottil non sono stati sostituiti a dovere”

L’ex centrocampista di molte squadre e della Nazionale, ora commentatore televisivo, Antonio Di Gennaro, è intervenuto all’interno di CasaViola trasmissione andata in onda ieri su Toscana TV e Fiorentinanews.com, spiegando sulla Fiorentina: “La squadra deve intanto conquistarsi una salvezza, anche perché questo è un anno particolare. Poi c’è da capire che cosa questa società voglia fare da grande”.

E ancora: “In quest’ultimo anno la gestione del mercato e di alcune situazioni non è stata unitaria. Sappiamo tutti che il management aveva chiuso con Juric, mentre il presidente ha riconfermato Iachini in panchina. Lì è nato l’inghippo. Poi sono andati via Chiesa, Sottil e non sono stati sostituiti. Callejon in questo modulo di Prandelli non può giocare”.