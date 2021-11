Di Gennaro: “Fiorentina-Milan? Rischio difesa per Italiano, ma occhio a non snaturare. Amrabat per Orsolini? Assolutamente sì”

L’opinionista Antonio di Gennaro, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Stadio Aperto, parlando, tra l’ altro, della sfida di sabato tra Fiorentina e Milan e delle future scelte di mercato della società gigliata.

Ecco le sue parole: “Quante possibilità ha la Fiorentina contro il Milan? Manca metà difesa; nonostante ciò in generale Italiano è stato in grado di rivoluzionare la squadra secondo il suo volere. La Fiorentina può essere una sorpresa, ma contro il Milan arrivare in queste condizioni è un grosso rischio. Un vantaggio può essere lo stadio, ma il Milan di quest’anno ha una grande continuità. Se un centrocampo più robusto può aiutare la difesa? In realtà vorrà dare sostegno alla difesa ma è impossibile snaturare la propria identità di gioco, non penso cambierà molto in attacco e in mezzo. Sarebbe importantissimo il rientro di Gonzalez, così come l’ apporto di Duncan, che darebbe geometrie, qualità e forza fisica con Torreira e Castrovilli“.

Prosegue: “Se scambierei Amrabat per Orsolini? Assolutamente: il Marocchino non si è integrato mai dall’anno scorso. Non incide in un centrocampo a tre. Orsolini era cercato come esterno quest’estate dalla Fiorentina: giustamente credo che almeno due servano per il modo di giocare. Per ora di Amrabat si è visto solo il fratello…”