Di Gennaro: “Fiorentina, vittoria importante per tanti motivi. Vorrei sottolineare il miracolo di Dragowski su Quagliarella”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi seconda voce televisiva, parla così a Lady Radio: “Vittoria importante per tanti motivi. La partita si è messa subito bene, grazie anche a qualche errore della Sampdoria ma ci sta. Nonostante il vantaggio, si è vista una squadra che ha sempre cercato di attaccare: questa è la mentalità di chi non si accontenta. Peccato per il gol subito, una mancanza di attenzione che ha fatto arrabbiare Iachini. Successo convincente anche sotto il profilo del gioco, brava la Fiorentina a sfruttare le opportunità. Vorrei sottolineare l’intervento di Dragowski su Quagliarella alla fine del primo tempo, una parata mostruosa. La vittoria fa bene anche al gruppo, che acquisisce consapevolezza in vista del finale di stagione. Ieri è tutto merito della Fiorentina: fare 5 gol in una partita di Serie A non è banale per nessuno. L’inserimento di Duncan è stato fondamentale, un centrocampista così ci vuole: aspettando un regista di livello, che obiettivamente ci vuole. Ho visto un Pezzella in ripresa, a parte l’espulsione anche Badelj non ha fatto male. Se la Fiorentina vuole lottare per qualcosa di importante, in estate dovrà spendere molto per rinforzare la squadra”.