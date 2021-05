Di Gennaro: “Gattuso è passato da lottare per la Champions alla Fiorentina perché i viola hanno un progetto di lunga durata”

L’ex giocatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio: “La Lazio non sarebbe per niente un ridimensionamento per Sarri. Guardate Gattuso, che per poco non è arrivato in Champions però poi è andato alla Fiorentina che ha chiuso tredicesima. Tuttavia i viola hanno un progetto in prospettiva, di lunga durata, ed è questo il motivo per cui Gattuso ha detto si”.