Di Gennaro: “Il contributo di Batistuta servirebbe al gruppo e a Italiano. A volte però certe figure…”

A TMW Radio ha parlato Antonio Di Gennaro per quanto riguarda il possibile ritorno di Batistuta alla Fiorentina da dirigente. Queste le sue parole: “Ha lasciato il segno a Firenze, è pronto per dare il suo contributo. Italiano ha avuto dei problemi, ci sono due competizioni ora a cui pensare. Rispetto allo scorso anno qualcosa c’è di diverso, il contributo di Batistuta anche carismatico serve. Dipende poi dal ruolo, che è fondamentale. Certo, uno che ha giocato a certi livelli di calcio ne sa e può tornare utile. Batistuta credo che voglia fare un ruolo alla Antognoni, molto pratico. Avere uno così poi può essere d’aiuto al gruppo, ma il ruolo deve essere ben specificato. Queste figure però vanno a scalfire dei dirigenti che non hanno carisma. E a volte per questo motivo non vengono presi”.

E ancora: “Hanno mandato via Antognoni. Io credo che voglia essere un profilo importante che possa decidere qualcosa. Va bene che ha studiato, ma c’è poi bisogno della pratica per crescere”