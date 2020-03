Di Gennaro: “Il vero problema è che la Serie A non si è messa al pari degli altri campionati. Perché non siamo partiti prima?”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio: “Ne esce male tutto il movimento. Bisogna avere unità d’intenti e decidere all’unisono. Invece ci siamo divisi e con le spaccature, sia nel calcio che nella politica, si va poco lontano. Al di là del coronavirus, noi non ci mettiamo mai al pari degli altri campionati. Ci sono dei campionati che sono partiti ad inizio agosto, mentre noi abbiamo cominciato il 24 agosto. Perché non siamo partiti prima? Non sono per recuperare la giornata a maggio, slittare potrebbe essere la soluzione giusta perché tra due mesi cambierebbe tutto. L’Inter ha problemi tra campionato, Coppa Italia e Europa League. E’ chiaro che la Lazio ne uscirebbe favorita, perché avrebbe meno partite da giocare rispetto alle altre due squadre”.