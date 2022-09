Di Gennaro: “Jovic mi piace se torna quello di Francoforte. Il serbo è ancora al 50% della condizione”

L’ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro, intervistato dal Brivodo Sportivo, ha parlato dell’attacco viola: “Jovic mi piace, se torna quello di Francoforte. E’ bravo nella costruzione ma a volte, ha occasioni in cui deve calciare meglio. Secondo me è ancora al 50% della condizione. Poi, anche gli esterni d’attacco devono migliorare”.

Tanti impegni, e una sosta lunghissima per il mondiale che potrebbe rimescolare le carte. Di Gennaro, sul tema, si è espresso così: “La Fiorentina ha molti impegni quest’anno e in più, è un campionato anomalo per tutte le squadre. L’anno scorso Italiano ha fatto un lavoro eccezionale”.