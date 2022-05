Di Gennaro: “La chance per l’Europa la Fiorentina ce l’aveva già avuta, ma adesso… Attaccanti? Ho dei dubbi su Piatek”

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista viola, ha commentato a TMW Radio il momento della Fiorentina, impegnata nella lotta europea nelle ultime due partite. Di seguito le sue dichiarazioni al riguardo:

“‘I Viola avevano già avuto una grande occasione per la Conference League e si sono smarriti. Ora però è ancora meglio, perché la Sampdoria ha qualche problema. Arrivare in Europa per Italiano sarebbe andare oltre: i 19 punti in più rispetto alla passata stagione significano che ha fatto un grande lavoro”.

Sul mercato ha poi aggiunto: “Il prossimo anno gli acquisti potranno essere ancora più importanti, ma sugli attaccanti non mi esprimo. Soprattutto su Piatek ho qualche dubbio”.