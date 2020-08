Di Gennaro: “La Fiorentina avrebbe potuto prendere Bennacer e Tonali, De Paul sarebbe giusto per i viola. Ci vogliono contratti intelligenti per crescere”

L’ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro a TMW ha parlato del mercato viola: “Un regista per la Fiorentina? Lì però ci sono Castrovilli e Amrabat, che possono giocare a due. De Paul ha giocato alla stra-grande anche davanti alla difesa. L’anno scorso avrebbero potuto prendere Bennacer, così come Tonali, ma gli erano stati chiesti troppi soldi. Leggo cifre anche oggi molto alte, ma conoscendo Marotta non credo sborserà 50 milioni, semplicemente perché non può valerli: deve essere un percorso progressivo, a 20 anni sei ancora pischellino come dicono a Firenze. Ci vogliono contratti intelligenti per crescere pian piano e mantenere sempre motivazioni e voglia”.

