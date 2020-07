Di Gennaro: “La Fiorentina ha bisogno come il pane di un centravanti come Immobile”

Il vero punto debole della Fiorentina? Manca sicuramente un attaccante che possa garantire un certo numero di gol all’interno di una stagione. L’ex centrocampista Antonio Di Gennaro, intervenuto su TMW Radio, e un nome importante per i viola l’ha fatto: “Immobile è migliorato in maniera esponenziale, è decisivo in area di rigore e fa gol in tutti i modi. E’ un giocatore più completo ora. Un attaccante così servirebbe a tante squadre, ma me ne viene una in particolare da nominare, che mi sta molto a cuore: la Fiorentina. Ai viola ci vuole un attaccante così per il futuro”.

