Di Gennaro: “Lasciare fuori Vlahovic sarebbe come tirarsi la zappa sui piedi da soli”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “Il Milan è una squadra in grande salute. Ibrahimovic fa la differenza: pur non correndo tanto, è sempre decisivo. Mi preoccupa anche la fascia sinistra dei rossoneri, con Theo Hernandez e Rebic che sono in forma. Anche la Fiorentina sta bene, come dimostrato a Genova: sul 5-0 la squadra continuava ad attaccare. I tre punti di Marassi permettono alla Viola di affrontare la partita con grande tranquillità. Vlahovic sta confermando quanto di buono si dice su di lui, Duncan si è inserito bene fin da subito e Lirola è in crescita continua. Nel 3-5-2 gli esterni sono fondamentali, se stanno troppo bassi di conseguenza tutta la squadra arretra il proprio baricentro. Lo spagnolo ha grande gamba e un’ottima tecnica, va a nozze con questo modulo. E’ una partita che può aprire nuovi orizzonti per la Fiorentina, anche per rafforzare la figura di Iachini. Cutrone? Sta seguendo le orme del suo passato al Milan, facendo meglio a partita in corso. Ha bisogno di una squadra che lo assista maggiormente, mentre in questo momento è giusto puntare sul tandem Chiesa-Vlahovic. Lasciare fuori il serbo in questo momento sarebbe come tirarsi la zappa sui piedi da soli”.