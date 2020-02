Di Gennaro: “L’Atalanta è fortissima davanti, ma in difesa concede. La Fiorentina ha le carte per far male ai nerazzurri”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato a Lady Radio: “Domani sarà una partita difficile, l’Atalanta ti può costringere a difenderti e basta. Hanno i cambi giusti per fare male e giocano un calcio totale in modo aggressivo, coinvolgendo anche i tre difensori. Iachini ha preparato bene la partita, ci saranno spazio per ripartire e loro in difesa subiscono tanto. Questo perché propongono in maniera importante, ma possono anche subire. Il rientro di Castrovilli è molto importante perché io ero molto preoccupato: quando c’è la testa di mezzo bisogna stare molto attenti. Il più forte dell’Atalanta è Papu Gomez, un giocatore totale: Ilicic, assieme a Luis Alberto, è il miglior 10 del campionato. Zapata è l’unica punta vera: marcare questi calciatori è difficile. Ci vorranno attenzione massima e raddoppi continui. La Fiorentina ha le carte per poter impensierire i nerazzurri: l’ha fatto a Bergamo in campionato e in Coppa Italia. Pezzella? Ultimamente ha fatto diversi errori: l’argentino non sa marcare molto bene. In prospettiva ci vuole un difensore di livello superiore. 70 milioni a gennaio sono tanti, ma a giugno mi aspetto tre giocatori forti. Un difensore, un centrocampista e un attaccante, per una spesa che va dai 100 ai 150 milioni”.