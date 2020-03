Di Gennaro: “Mi sembra impossibile ripartire il 3 Maggio. Non ha senso parlare di calcio…”

L’ex calciatore della Fiorentina, Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio parlando del ritorno in campo della Serie A: “Hanno previsto di poter riprendere il 3 maggio, mi sembra una data impossibile. Ora però non ha senso parlare di calcio, c’è angoscia anche nei giocatori. Chiedo anche come si ripartirà? L’approccio sarà difficile non solo per i giocatori ma per tutto il mondo del calcio”.

Di Gennaro è chiaro e va in contraddizione con le tante dichiarazioni fatte negli ultimi giorni da esponenti di grande calibro della Lega Seria o da alcuni presidenti. Si tornerà in campo? Si. Quando? Quando tutto questo sarà finito.