Di Gennaro: “Milenkovic forte, ma come lui ce ne sono altri. Se andasse via…”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore della Fiorentina oggi opinionista, è intervenuto a Lady Radio: “I giocatori hanno qualche dubbio sul protocollo perché dopo essere stati due mesi in casa, non vorrebbero trascorrerne altri due in ritiro con la squadra. In Bundesliga ripartono e c’è molto più ottimismo rispetto agli altri campionati europei. Questo può essere di buon auspicio anche per la Serie A, che si appresta a vivere una settimana fondamentale per il suo futuro. Milenkovic? Lui, assieme a Chiesa e Castrovilli, dovrebbero essere i punti cardine della Fiorentina del futuro. Tutto dipende dalle richieste della società e da come vuole operare, ogni calciatore ha un prezzo. Per me è un ottimo difensore, ma come lui ce ne sono altri: uno di questi è Kumbulla. La cessione di Milenkovic porterebbe nelle casse diversi milioni, ma Commisso è stato molto chiaro quando ha detto che vuole fare una squadra forte. Se dovesse andarsene, dovranno arrivare almeno due difensori di cui uno giovane e forte”.