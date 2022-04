Di Gennaro: “Non so quanto la Fiorentina possa aspettare per il salto di qualità di Sottil. La mossa di Italiano nello schierare Ikone mezzala contro la Juventus ha squilibrato la squadra”

L’ex giocatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro, oggi commentatore tv, ha espresso a TMW Radio il suo parere sull’eliminazione della squadra viola dalla Coppa Italia avvenuta contro la Juventus: “Qualche scelta del tecnico Italiano, vedi Ikoné mezzala, è stata a sorpresa ma non ha reso. La Fiorentina esce sì a testa alta ma con qualche errore di troppo. Italiano, anche strategicamente, aveva preparato la partita per sfruttare il secondo tempo. Cabral sembrava in crescita, secondo me ieri la squadra era proprio squilibrata con Ikone mezzala nel 4-3-3. Certo, Vlahovic ti aiuta a comandare le partite, con lui sarebbe stato diverso. D’altronde sono stati spesi 80 milioni di euro. In partite in cui devi ribaltarla uno così ti fa la differenza”.

E sull’esterno viola Riccardo Sottil si esprime così: “A 23 anni ha ancora strada davanti, ma nei momenti in cui doveva far vedere qualcosa non l’ha fatto. Nel gioco di Italiano gli esterni sono decisivi e lui per adesso non ha fatto il salto di qualità: è una situazione un po’ ibrida, ha fatto vedere qualcosa di buono e qualcos’altro meno. Non so quanto possa aspettarlo la Fiorentina”.