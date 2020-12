Di Gennaro: “Prandelli contro il Sassuolo ha riproposto l’idea di Iachini. Amrabat ancora lontano dall’essere quello che era a Verona”

A Salotto Gialloblù, l’appuntamento sul sito ufficiale dell’Hellas Verona, ha parlato della sfida di domani tra Fiorentina e Hellas il doppio ex Antonio Di Gennaro. Queste le sue parole: “Sarà una partita emotivamente e psicologicamente difficile per la Fiorentina. Prandelli sta cambiando molto e deve ancora trovare un assetto stabile per la squadra viola. L’Hellas con il suo gioco a tutto campo può fare la partita. La Fiorentina qualcosa deve cominciare a fare, ma mancano all’appello giocatori importanti come Castrovilli, per non parlare di una difesa che prende troppi gol. Il pareggio contro il Sassuolo può dare una nuova vitalità alla squadra viola, anche se Prandelli ha riproposto l’idea di Iachini. Amrabat è in miglioramento, ma ancora lontano dall’essere il giocatore di Verona”.

