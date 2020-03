Di Gennaro: “Ribery ha dato internazionalità alla Fiorentina, Montella ha fatto un’ottima scelta con lui. Ecco chi prenderei sulla trequarti”

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina e oggi opinionista, è intervenuto a Lady Radio: “Una volta che riprenderanno gli allenamenti, ci vorranno almeno due settimane per ritrovare la condizione migliore. Ma io in questi giorni ho qualche dubbio sulla possibilità di riprendere il campionato. Ribery? Il francese ha dato un senso di internazionalità alla Fiorentina e il club ha acquistato esperienza da poter poi trasmettere ai calciatori più giovani. Penso che Montella abbia fatto davvero una grande scelta nel cambiare il ruolo dell’ex Bayern e metterlo in un ruolo diverso. Chi mi piacerebbe come trequartista? De Paul è un calciatore completo e in grado di ricoprire diversi ruoli. Inoltre ha tanta esperienza in Serie A, quindi la ritengo la scelta migliore. Malinovskyi mi stuzzica anche perché è un mancini, Paquetà è un giocatore che se fossi nella Fiorentina non prenderei mai”.