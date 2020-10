Di Gennaro rivela: “Pradè aveva scelto Juric, ma Commisso ha deciso di confermare Iachini”

L’ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista Rai, Antonio Di Gennaro, ha parlato a Toscana TV.

Queste le sue parole: “Chiesa? Si è lasciato male con l’ambiente, non aver salutato il presidente Commisso non è un comportamento da professionista. Iachini? E’ stato Rocco a confermarlo sulla panchina della Fiorentina, mentre Pradé aveva scelto Juric. In una società i ruoli devono essere chiari e questo non mi pare che stia succedendo. Commisso comanda perché ci mette i soldi, ma le scelte tecniche devono farle il direttore sportivo e il direttore generale. Mi pare che i tre acquisti importanti non siano arrivati, il mercato di gennaio è stato finanziato con la cessione di Chiesa“.