Di Gennaro: “Se la Fiorentina non batte il Benevento è un problema. Ecco cosa mi aspetto da Prandelli”

L’ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato così a TMW: “Dalla prima Fiorentina di Prandelli mi aspetto subito la vittoria. Non me ne voglia Pippo Inzaghi, ma se la Fiorentina non batte il Benevento è un problema. I tre punti sono fondamentali, non so se possano arrivare grazie a un gioco spumeggiante, e lo auguro a Cesare, ma intanto conta vincere. Poi mi aspetto che valorizzi e faccia crescere i vari Vlahovic, Kouame, Amrabat. Tatticamente credo vedremo qualcosa di nuovo, intanto mi è piaciuto quanto ha detto su Ribery: deve essere un valore aggiunto, non il centro totale di tutto”.

