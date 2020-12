Di Gennaro: “Secondo me Sarri e Spalletti sono ideali per la Fiorentina, ma serve un’idea condivisa perchè tre allenatori cambiati in 17 mesi…”

Intervenuto a TMW Radio ha parlato l’ex Fiorentina Antonio Di Gennaro. Queste le sue parole sul possibile futuro della panchina viola: “Io consiglio a Sarri di ripartire da un progetto interessante che gli consenta di lavorare in tranquillità per anni, come per esempio Firenze. Non voglio togliere nulla a Prandelli, ma a giugno Commisso non avrà più allenatori a libro paga. Anche Spalletti potrebbe essere l’uomo giusto, ma serve un’idea condivisa. Tre allenatori cambiati in 17 mesi sono troppi”.

