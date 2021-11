Di Gennaro: “Vlahovic? Difficile possano esserci ripensamenti. Vedremo come agirà la Fiorentina se dovesse andar via. Non è facile trovare un giocatore del genere a quell’età”

Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio, parlando dell’attualità calcistica, e delle vicende legate alla squadra di Rocco Commisso: “La Fiorentina è una proprietà giovane. Su Vlahovic ha fatto il suo in maniera importante, offrendo quella cifra al ragazzo. È acclarato che non voglia rinnovare, difficile possano esserci dei ripensamenti. Con gli arrivi di gennaio e del giugno prossimo, con un allenatore che ha dato un cambio netto di mentalità, Vlahovic è un giocatore fondamentale. Se dovesse andar via si vedrà come agirà la società, ma non è facile trovare un giocatore di quell’età e di quel livello”.