Di Gennaro: “Vlahovic sta subendo quanto è successo. Per la corsa all’Europa League serve Berardi”

L’ex giocatore della Fiorentina e ora commentatore tv Antonio Di Gennaro si esprime così a TMW Radio su quello che manca alla Fiorentina per poter arrivare in Europa League: “È inutile nascondersi: Vlahovic sta subendo quanto è successo. Poi c’è da dire che Italiano aveva chiesto più di un esterno sin da giugno, il suo gioco si basa molto su giocatori in questo ruolo”.

E poi aggiunge: “Con Berardi la Fiorentina potrebbe lottare per l’Europa League”.