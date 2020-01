Di Gennaro: “Zurkowski potrebbe fare al caso di Iachini. Cutrone? Troppo giovane, meglio un profilo alla Piatek”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, è intervenuto a Lady Radio: “Iachini dovrà essere bravo a valorizzare anche il patrimonio che già la Fiorentina ha in casa. Zurkowski, per esempio, non era visto da Montella, visto che non ha giocato nemmeno in Coppa Italia. E’ una mezzala sinistra che potrebbe fare al caso di Iachini, visto che è stato anche pagato non pochi soldi dalla Fiorentina. Credo che inizialmente non cambierà più di tanto, continuando a puntare sul 3-5-2. La Viola si trova in una posizione di classifica difficilmente immaginabile a inizio campionato, proprio come la stagione scorsa. Rinforzo in attacco? Cutrone è giovane, alla Fiorentina servirebbe un giocatore più pronto: Piatek o Petagna, tanto per fare due nomi”.