Di Giorgi: “Dal Recovery Fund 95 milioni di euro per ristrutturazione Franchi. Ora la Fiorentina riveli cosa intende fare. Una collaborazione andrebbe a vantaggio della città e della squadra”

Novità in arrivo per l’attuale ‘casa’ della Fiorentina, ovvero lo stadio Artemio Franchi. Ad annunciarla è il parlamentare del PD, Rosa Maria Di Giorgi: “Sono particolarmente soddisfatta perché tra i progetti che l’Italia presenterà all’UE per ottenere il finanziamento previsto dal Recovery (Plan Next generation Eu/Recovery and resilience plan) ci sarà anche la riqualificazione dello Stadio Franchi, all’interno del piano strategico Grandi attrattori culturali”. 95 i milioni di euro che dovrebbero essere destinati al rifacimento dello stadio.

Poi ha aggiunto: “E’ un obiettivo a cui con il sindaco Nardella lavoriamo da tempo, con la convinzione che si tratti di una strada non solo giusta ma anche percorribile, nel rispetto tanto dell’identità architettonica del monumento quanto della fruizione moderna del calcio. Chiarita la questione dei finanziamenti ora si tratta di fare bene ed in fretta. Firenze e Campo di Marte hanno un’occasione straordinaria per riqualificare e ammodernare un intero quadrante della città, attraverso un piano di opere pubbliche che vale nel complesso 500 milioni, tramvia e parcheggi compresi”.

In conclusione ha dichiarato: “Convinti dell’ottimo e tempestivo lavoro svolto dalle amministrazioni pubbliche auspichiamo che l’ACF Fiorentina riveli quanto prima cosa intenda fare, per collaborare insieme a vantaggio della città e della squadra“.