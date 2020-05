Di Giorgi: “Franchi? Le curve sono parte di un’opera architettonica, ma se ne può discutere. Se verrà accolto il decreto Semplificazione…”

La deputata Rosa Maria Di Giorgi è intervenuta così a Casa Viola, trasmissione di Toscana Tv e in streaming anche su Fiorentinanews.com: “Le curve sono parte importante dell’opera che è un’opera architettonica di pregio e quindi secondo il Soprintendente non possono essere abbattute. Bisognerebbe lasciare le parti identitarie del monumento ovvero le scale elicoidali, la torre di Maratona, ma per quanto riguarda le Curve se ne può discutere. Noi abbiamo un iter parlamentare che è quello dei decreti che arrivano in Parlamento e abbiamo deciso di presentare questo emendamento nel prossimo decreto che arriverà in aula, il decreto Semplificazione. Se verrà accolto nelle prossime settimane, a quel punto vedremo”.

