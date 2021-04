Di Giorgi: “Il Franchi è un’opera d’arte da mantenere anche se so che molti tifosi non sono d’accordo. E’ uno STADIO bellissimo e…”

L’onorevole Rosa Maria Di Giorgi (Partito Democratico) a Italia 7 ha parlato della questione stadio Franchi dove attualmente gioca la Fiorentina: “Dobbiamo provare a mettere la struttura del Franchi in sicurezza, con quelle modifiche che la soprintendenza e il Ministero ci consentono di fare per poter rendere il tutto più fruibile per un calcio moderno. La lettera del Ministero che specifica cosa si può fare a livello di modifiche anche alle curve, penso sia molto importante. Bene che il Sindaco abbia deciso di fare direttamente gli interventi”.

Poi aggiunge: “Il Franchi è un’opera d’arte da mantenere anche se so che molti tifosi non sono d’accordo. Ma è sbagliato dire che non è un capolavoro ed è bellissima come struttura. In questa fase sono molto contenta”.