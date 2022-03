Di Giorgi: “Presentazione del progetto vincitore per il restyling del Franchi, compimento di un percorso virtuoso che rende onore alla politica e a Firenze”

L’onorevole, Rosa Maria Di Giorgi, Capogruppo Pd in Commissione Istruzione e Cultura, ha espresso il suo compiacimento per il processo portato avanti da Firenze circa la questione stadio (dove la Fiorentina giocherà in futuro): “La presentazione del progetto vincitore del concorso internazionale per il restyling del Franchi è un passaggio di grande valore, anche simbolico, che rende conto di un percorso virtuoso, cominciato qualche anno fa, in cui i vari livelli dell’amministrazione pubblica, in testa il sindaco Nardella, e della politica hanno dimostrato di saper fare squadra per raggiungere un obiettivo concreto”.

E ancora: “Rispetto per il monumento storico, rapida realizzazione di uno stadio moderno che risponda alle esigenze del gioco del calcio così come si è trasformato, concorso di idee internazionale come era necessario per una realizzazione di questa importanza nella città di Firenze: sono questi i cardini cui ci siamo ispirati, in maniera lineare, sin dal momento in cui si è cominciato a lavorare all’ipotesi, tra non poche perplessità da parte di molti”.

La Di Giorgi ha poi concluso così: “Il fatto di essere arrivati in fondo, grazie alla determinazione del sindaco e della politica che ha dedicato energie e tante risorse per un progetto che interessa una zona tanto pregiata della nostra città, è dunque un grande risultato, per il quale abbiamo affrontato molte polemiche, che cmq non sono riuscite a fermarci. Sono certa che l’esito finale della gara saprà dare ulteriore pregio al percorso fatto e al futuro di un pezzo importante della nostra identità e della nostra città”.