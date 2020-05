Di Giorgi: “Ristrutturare Franchi soluzione migliore, non ci deve essere irrigidimento da parte della proprietà della Fiorentina. Firenze è bella perché legata a cultura della protezione dei beni”

L’onorevole, esponente del PD, Rosa Maria Di Giorgi, intervistata da Controradio, ha parlato della sua proposta di legge presentata per salvaguardare alcune strutture, tra le quali anche stadi che hanno bisogno di urgenti ristrutturazioni. Come la casa della Fiorentina, lo stadio Artemio Franchi. “Stiamo lavorando a questa legge che ho presentato diversi mesi fa – ha detto – Potrebbe diventare un emendamento del decreto semplificazione. In cui si dice che ci sono alcuni stadi e varie strutture in Italia a rischio degrado e che ci sia bisogno di mettere in protezione questi beni e di fare importanti opere di manutenzione. La proposta che abbiamo fatto credo che possa essere d’aiuto anche a Firenze. Se vogliamo parlare del Franchi possono essere mantenuti alcuni elementi che sono le scale elicoidali, la torre di Maratona e poi puntare ad una ristrutturazione importante. Non ci devono essere irrigidimenti e ho trovato delle aperture da parte del soprintendente. Ma non ci deve essere irrigidimento neanche da parte della proprietà. Quando si sceglie Firenze, si sceglie di arrivare in una città bellissima che deve molto della sua bellezza anche perché è legata alla cultura di mantenimento e protezione dei beni. Sono d’accordo sul fatto che siamo molto lenti, ma ci sono questioni importanti che stiamo affrontando”.

