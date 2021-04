Di Giorgi: “Stadio a Campi Bisenzio? Evidentemente qualcuno ha capito che le risorse che avrebbe messo in campo la Fiorentina non erano sufficienti per costruire una città ex novo”

La deputata del Partito Democratico, Rosa Maria Di Giorgi ha parlato a Italia 7 della questione relativa all’ipotesi stadio a Campi Bisenzio: “Evidentemente, quando è emersa l’ipotesi Campi, qualcuno ha capito che le risorse che avrebbe messo in campo anche la Fiorentina non erano sufficienti per costruire una città ex novo. In quell’area non c’è granché a livello urbanistico, di infrastrutture e viabilità. Forse è per una questione economica che dopo i primi giorni in cui si parlava di Campi, poi la Fiorentina stessa ha preferito aspettare di capire cosa accadeva al Franchi”.