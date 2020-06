Di Iorio a FN: “Alla Fiorentina ruberei Castrovilli, Firenze si merita scenari europei. La Lazio ha due giorni di riposo in meno rispetto alla Viola”

La Serie A è ripresa ormai da quasi una settimana e quest’oggi riparte anche la Rubrica in Rosa di Fiorentinanews.com. In vista della trasferta dell’Olimpico contro la Roma, abbiamo contattato Elisa Di Iorio, giornalista romana che segue quotidianamente le fila della squadra di Simone Inzaghi.

Parliamo di Elisa: innanzitutto, cosa stai facendo in questo momento?

“Fortunatamente dopo il lock-down sono piano piano tornata alla normalità. Ho ripreso a pieno ritmo con il mio lavoro, archiviando finalmente lo smart working e ricominciando con la radio, Radio NSL radiotv 90 in fm e Gold TV, oltre a dirigere il sito Laziopress.it. E ora che è tornata anche la Serie A siamo al completo”.

Una passione per il calcio che nasce dove?

“La passione per il calcio nasce da mio padre, da sempre uomo di sport. Negli anni ha giocato, allenato e poi è diventato direttore sportivo e grazie a lui sono cresciuta sui campi di pallone. Ricordo che quando ero ragazzina, con mia madre e spesso mia sorella non esisteva domenica senza partita, che si giocasse in casa o in trasferta. Amo il calcio da sempre e per questo sono orgogliosa di essere riuscita a farlo diventare il mio lavoro”.

Che finale di stagione ti aspetti per la Lazio?

“Nonostante la sconfitta arrivata a Bergamo resto fiduciosa, mi aspetto tanto dai biancocelesti. Sono preoccupata per la condizione fisica e per i tanti infortuni ma questo è un gruppo molto unito e con un chiaro obiettivo in testa. Inzaghi e la squadra faranno di tutto per raggiungerlo”.

Come giudichi l’operato di Inzaghi?

“Credo che Inzaghi sia un grande tecnico, senza dubbio uno dei migliori della nostra Serie A. Si è fatto largo piano piano, ma è un professionista straordinario, meticoloso e preparato”.

Immobile rimarrà nella capitale?

“Ciro ha trovato nella Lazio il suo habitat naturale. E’ un attaccante pazzesco, che apprezzo sin dai tempi del Pescara targato Zeman. Non mi stupisce che grandi club possano aver puntato gli occhi su di lui, visti anche i tanti gol realizzati, ma sono certa che resterà nella Capitale“.

Cosa pensi della Fiorentina targata Commisso?

“Devo ammettere che Commisso è un personaggio che mi piace molto, penso voglia fare le cose per bene. Firenze è una piazza importante che merita scenari europei, ma negli ultimi anni penso si sia sbagliata qualche scelta di troppo”.