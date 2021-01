Di Livio: “Commisso era arrivato con grandi presupposti, ma la realtà dice che la Fiorentina lotta per salvarsi come Genoa e Torino. E le neopromosse sono il pericolo numero uno”

L’ex giocatore della Fiorentina Angelo Di Livio ha parlato a laziopress.it: “Mi dispiace per la Fiorentina perché è una buona squadra, ma non può essere in quelle posizioni. Ha vinto con la Juventus e ieri ha pareggiato col Bologna, qualche segnale lo sta dando. Tra due giorni però va a Roma a sfidare la Lazio con l’obbligo di fare punti”.

E poi su Commisso: “Si era presentato con altri presupposti, ma la realtà dice che Fiorentina, Torino e Genoa sono formazioni che si devono salvare. Le neopromosse giocano bene quindi le altre compagini devono stare molto attente”.

Infine su d: “La volontà del giocatore di andare alla Juventus era fortissima. Quando un giovane di talento si impunta così tanto, la società fa bene a venderlo”.