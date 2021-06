Di Livio: “Gattuso è un tassello straordinario, la Fiorentina non deve più permettersi stagioni come l’ultima. Ribery? Può essere ancora importante”

A Radio Bruno l’ex capitano Angelo Di Livio ha parlato dello sbarco a Firenze di Gattuso e della possibile permanenza di Ribery: “Giocatore molto grintoso, brontolone, ma anche molto leale, non entrava mai per far male. E’ un tassello straordinario, per la piazza di Firenze è l’ideale per il suo temperamento, è chiaro che poi bisogna costruire una squadra giusta e degna di Firenze. Credo che la Fiorentina non debba più permettersi di fare stagioni come l’ultima, ho avuto molta paura in alcuni momenti, vedevo che la squadra non reagiva e rischiava di essere risucchiata. Gattuso è l’allenatore giusto per il momento. Ribery? Credo che possa essere ancora molto importante, poi ci sarà un confronto con Gattuso perché tanti allenatori usano questo sistema. Se il giocatore se la sente di stare a disposizione, accettando la panchina senza problemi, e vuole bene a Firenze, perché no? Lui è di quei giocatori che possono servire tantissimo anche se non giocano, potrebbe rimanere benissimo”.