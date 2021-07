Di Lorenzo e quel soprannome legato alla Fiorentina. In caso di rete pronta l’esultanza iconica

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli impegnato nella corsa degli azzurri ad Euro 2020, ha parlato così al sito della UEFA, raccontando un simpatico aneddoto sul suo passato legato in qualche modo alla Fiorentina.

Agli esordi il terzino ex Empoli giocava da attaccante, tanto da meritarsi il soprannome di Batigol, come l’ex bomber della Fiorentina. Esulterà come l’argentino in caso di rete? “Non so come reagirò. Vivrò il momento, ma sarebbe qualcosa di unico. Speriamo che quel momento arrivi presto”.