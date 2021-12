Di Marzio: “Al momento nessuna squadra italiana può permettersi Vlahovic, tantomeno la Juventus. Oltre al prezzo che fa la Fiorentina…”

A Sky Sport ha parlato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio riguardo alla situazione legata all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:

“A gennaio è dura che possa andare via. La Fiorentina sta parlando soprattutto con l’Arsenal, ma il procuratore e il giocatore non vogliono parlare con i Gunners. La società viola vorrebbe chiudere il prima possibile la questione. A gennaio avrebbe anche un prezzo diverso da giugno. In questo momento nessuna delle squadre italiane si può permettere Vlahovic, la Juventus tantomeno. Oltre al prezzo dei viola ci sono anche le commissioni chieste dall’agente che si aggirano intorno agli 8-10 milioni. Una cifra così la possono raggiungere solo club inglesi o tedeschi”