Di Marzio: “Berardi? Offerta scritta della Fiorentina da 15 milioni, altrimenti Ikoné gran colpo. Vlahovic? Ecco il suo valore di mercato a giugno”

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno circa il prossimo mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Berardi? La Fiorentina ha presentato un’offerta scritta di 15 milioni: forse per dimostrare all’allenatore che ci si è provato, non so, non è usanza questa cosa in serie A. Offerta bassa? Certamente, ma così funzionano le trattative: se vogliono 30 parti con 15. Però se scade l’offerta la Fiorentina può andare su Ikoné, anche se il ct preferisce un Italiano. A 15 Ikoné? Sarebbe un grande colpo, bisogna che la società faccia capire che Berardi non si può prendere: aveva una promessa coi neroverdi che lo avrebbero lasciato andare in caso di offerta, ma non questa qui. Notando che non ce ne sono altre, la Fiorentina si tiene bassa, per ora”.

Prosegue su Vlahovic: “Il serbo? In estate ha avuto due offerte di cui la più concreta dell’Atletico, offerte cui Commisso ha detto no perché voleva tenere il giocatore sperando che rinnovasse. Poi i suoi agenti hanno cambiato tante volte, finché i viola hanno capito che non rinnovavano. La prossima estate? Varrà 40 più bonus credo, i gigliati non vorranno svenderlo. A giugno ci proveranno anche la Juve e l’Arsenal, che era pronto a prenderlo a gennaio ma i procuratori non hanno mai risposto per delle proposte”.