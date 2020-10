Di Marzio: “Callejon garantisce la doppia cifra di gol, a Napoli ha sempre giocato. Milik? Non è nelle condizioni di rifiutare la Fiorentina”

L’ex allenatore Gianni Di Marzio ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Chiesa? Conoscendo Iachini lui si renderà conto se Federico ha la testa giusta o l’intenzione di andarsene. Sicuramente i due si sono parlati, così come il tecnico della Fiorentina avrà parlato con la dirigenza per capire come sostituirlo. La Fiorentina è una squadra top, non penso che Milik sia nella condizione di rifiutare una società come questa. Forse per un discorso economico, ma tenderei ad escluderlo. Il polacco è un animale: forte fisicamente, ma bravo anche nel gioco di squadra. E’ arrabbiato con De Laurentiis per una questione pubblicitaria, ma mi dicono che sia un bravo ragazzo. Voleva andare in scadenza, ma credo che adesso potrebbe accettare anche la Fiorentina. Callejon? Sono rimasto meravigliato dalla mancata conferma del Napoli. Lo spagnolo è un leader e tutti gli allenatori lo hanno fatto giocare. E’ bravo anche in fase difensiva e garantisce la doppia cifra di gol“.

