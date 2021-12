Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato così a TMW Radio: “La Fiorentina prenderà Ikoné. Non è chiuso al 100% ma siamo in chiusura. Spenderà 15 milioni per riuscire ad assicurarselo. C’è sia l’ok del giocatore che del Lille. C’è stato un inserimento del Lipisa in questi giorni e allora la Fiorentina ha deciso di accelerare. Siamo al traguardo di questa trattativa”.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina vuole Mayoral in prestito ma il giocatore vuole solo un trasferimento a titolo definitivo”.