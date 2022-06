Di Marzio: “Ci sarà riconoscimento economico per la stagione di Italiano. Con Torreira si proverà a trovare un accordo diverso. Piatek? Prevista nuova trattativa”

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto sulle trattive in corso della Fiorentina. Da quella per il rinnovo di Italiano, agli ulteriori tentativi per Torreira, passando per il riscatto di Piatek, ecco le ultime novità:

“La Fiorentina e Italiano andranno avanti insieme. Sono contento che Vincenzo possa avere anche un riconoscimento economico dopo l’ultima stagione. Ci sarà un adeguamento e un prolungamento contrattuale”.

Su Torreira: “Penso che la società voglia fare un’offerta all’Arsenal più bassa rispetto al diritto di riscatto. Ovviamente poi ci dovrà essere accordo tra i due club e col giocatore: Torreira vorrà quanto pattuito l’anno scorso. Tra le due trattative, quella più complicata è col giocatore perché gli resta un solo anno di contratto con gli inglesi“.

Su Piatek: “La Fiorentina proverà a fare una nuova trattativa con l’Hertha Berlino, ma ci sarà da capire se andrà bene ai tedeschi perché i Viola lo vogliono a una cifra molto più contenuta, rispetto al riscatto”.