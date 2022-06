Di Marzio: “Contatti diretti sull’asse Firenze-Madrid per Jovic. L’ostacolo maggiore della trattativa…”

Attraverso il proprio sito, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina: “La Fiorentina si muove sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione. In attacco, è confermato l’interesse per Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, dopo le voci trapelate nelle ultime ore. Ci sono stati contatti diretti con il Real Madrid. La Fiorentina sta lavorando per un prestito annuale. Jovic guadagna 6 milioni di euro all’anno, dunque lo scoglio maggiore per l’operazione è rappresentato dall’ingaggio. Proprio per questo motivo si sta lavorando a un accordo con una parte dell’ingaggio pagata dai Blancos”.

Poi prosegue: “Per quanto riguarda la porta, la Fiorentina ha valutato anche il prestito di Alessio Cragno dal Cagliari, su cui c’è anche il Monza di Berlusconi. Al momento, però, la richiesta dei sardi è molto alta (1.5 milioni di euro per il prestito), e negli ultimi giorni ci ha provato anche il Lecce”.