A Radio Bruno ha parlato l’ex allenatore Gianni Di Marzio, intervenendo su vari aspetti di questa Fiorentina. Le sue parole: “Amrabat per me è un grande giocatore, l’avrei preso fossi stato il Milan o Napoli. Difficile spiegare il perché delle sue difficoltà, forse è incompatibile con i compagni di reparto. Gattuso ha le stesse caratteristiche di Iachini, non è un personaggio che bada allo stile ma a Firenze lo vedrei bene. A Napoli ha ricompattato lo spogliatoio molto bene”.